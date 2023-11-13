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Жильё в Elda, Испания

квартиры
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11 объектов найдено
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Elda, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Elda, Испания
Площадь 345 м²
€780,000
Квартира 2 комнаты в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 84 м²
€283,855
Квартира 3 комнаты в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 106 м²
€367,582
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 111 м²
€495,214
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 138 м²
Красивый новый жилой комплекс, расположенный на холме, который считается Лучшим Гольф-курор…
€592,215
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Потрясающий новый жилой комплекс, расположенный на холме, считающемся Лучшим Гольф-курортом…
€1,04 млн
Квартира 2 комнаты в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Добро пожаловать в новый жилой комплекс в Касарес Эстепона, расположенный рядом с Природным…
€228,717
Квартира 3 комнаты в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Добро пожаловать в новый жилой комплекс в Касарес Эстепона, расположенный рядом с Природным…
€326,739
Квартира 2 комнаты в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Новый жилой комплекс в Casares Costa предлагает спокойную и комфортную среду обитания, где …
€335,623
Квартира 3 комнаты в Elda, Испания
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
Комнаты 3
Площадь 118 м²
€569,752
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition в Elda, Испания
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
Комнаты 2
Площадь 115 м²
Этот новый этап предлагает концепцию, специально разработанную для удовлетворения ваших пот…
€566,689
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