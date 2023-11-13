ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Elda
Жильё в Elda, Испания
квартиры
10
Очистить
11 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Elda, Испания
345 м²
€780,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
2
84 м²
€283,855
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
3
106 м²
€367,582
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
2
111 м²
€495,214
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
3
138 м²
Красивый новый жилой комплекс, расположенный на холме, который считается Лучшим Гольф-курор…
€592,215
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
3
151 м²
Потрясающий новый жилой комплекс, расположенный на холме, считающемся Лучшим Гольф-курортом…
€1,04 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
2
64 м²
Добро пожаловать в новый жилой комплекс в Касарес Эстепона, расположенный рядом с Природным…
€228,717
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
3
89 м²
Добро пожаловать в новый жилой комплекс в Касарес Эстепона, расположенный рядом с Природным…
€326,739
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Elda, Испания
2
72 м²
Новый жилой комплекс в Casares Costa предлагает спокойную и комфортную среду обитания, где …
€335,623
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Elda, Испания
3
118 м²
€569,752
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
2
115 м²
Этот новый этап предлагает концепцию, специально разработанную для удовлетворения ваших пот…
€566,689
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL