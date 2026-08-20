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Коммерческая недвижимость в Виналопо-Митхе, Испания

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2 объекта найдено
Склад 1 439 м² в Новельда, Испания
Склад 1 439 м²
Новельда, Испания
Площадь 1 439 м²
Промышленное судно на продажу площадью 1439 м2 с участком 3361 м2, расположенное в городе Но…
$575 761
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Коммерческое помещение в el Pinos Pinoso, Испания
Коммерческое помещение
el Pinos Pinoso, Испания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
На продаже винодельня история которой начинается с конца XIX века, завод былоснован в 1892 г…
$6,96 млн
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