Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. el Puig de Santa Maria
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в el Puig de Santa Maria, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в el Puig de Santa Maria, Испания
Таунхаус 3 спальни
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Предлагается к продаже дом на первой линии пляж с потрясающим видом на море. Удобное располо…
€465,000
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни в el Puig de Santa Maria, Испания
Таунхаус 3 спальни
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается светлый таунхаус в Эль Пуиг (Валенсия). Он состоит из 3 спален, 2 ванных комнат, 1…
€274,620
Оставить заявку
Realting.com
Перейти