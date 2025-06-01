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Виллы в el Masnou, Испания

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1 объект найдено
Вилла в el Masnou, Испания
Вилла
el Masnou, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 430 м²
Впечатляющая роскошная вилла в Эль-Масноу всего в нескольких метрах от пляжа. Это большой до…
$6,61 млн
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