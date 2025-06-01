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Жильё в el Masnou, Испания

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в el Masnou, Испания
Квартира 3 спальни
el Masnou, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Квартира на первом этаже с двумя террасами в городе Эль Масноу на побережье Коста Марезме. О…
$627,016
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Вилла в el Masnou, Испания
Вилла
el Masnou, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 430 м²
Впечатляющая роскошная вилла в Эль-Масноу всего в нескольких метрах от пляжа. Это большой до…
$6,61 млн
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