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Коммерческая недвижимость в el Campello, Испания

1 объект найдено
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Tranvia в el Campello, Испания
Коммерческая с террасой, с Autobus, с Tranvia
el Campello, Испания
Площадь 177 м²
Отличное расположение и цена, коммерческие помещения для продажи приспособлены для офисного …
€120,000
Realting.com
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