Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. el Campello
  5. Шале

Шале в el Campello, Испания

Шале В архив
Очистить
7 объектов найдено
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 510 м²
€1,20 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 441 м²
We present you this great independent villa that we have for rent, it is located in Pueblo A…
€1,14 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 441 м²
We present you this great independent villa that we have for sale, it is located in Pueblo A…
€1,14 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 1 995 м²
Magnificent chalet for sale in Aigües, with a 2,000 m2 and 240 m2 paddle built. Three double…
€549,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 336 м²
Casamayor presents you with this spectacular farm with 5,138 square meters of plot and 687 s…
€1,30 млн
Шале с террасой, с садом, с посудомоечной машиной в el Campello, Испания
Шале с террасой, с садом, с посудомоечной машиной
el Campello, Испания
Площадь 336 м²
Казамайор представляет вам это впечатляющее поместье, чтобы провести свой отпуск. Это два не…
€1,30 млн
Шале 3 спальни в el Campello, Испания
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Теплый и светлый пентхаус в районе Блинкер, рядом с торговыми центрами и в очень хорошем мес…
€190,000
Realting.com
Перейти