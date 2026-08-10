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Отели в Cullera, Испания

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коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Инвестиционное предложение: Новый 3* Отель на побережье Коста-Бланка 2,65 млн евро! в Cullera, Испания
Инвестиционное предложение: Новый 3* Отель на побережье Коста-Бланка 2,65 млн евро!
Cullera, Испания
Число комнат 35
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 6
Инвестиционное предложение: Новый 3* Отель на побережье Коста-Бланка 2,65 млн евро! Пред…
$3,01 млн
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Отель 500 м² в Cullera, Испания
Отель 500 м²
Cullera, Испания
Количество спален 19
Площадь 500 м²
2-звездочный отель, построенный в 2003 году, 3 этажа в очень хорошем состоянии. В общей слож…
$849,859
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