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Дома в Cuevas del Almanzora, Испания

виллы
6
16 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Альмерии, Пульпи Ультрароскошные вил…
€395,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Альмерии, Пульпи Ультрароскошные вил…
€350,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Дома в Средиземноморском Стиле с Личными Бассейнами в Эксклюзивном Комплексе в Альмерии Отде…
€849,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Дома в Средиземноморском Стиле с Личными Бассейнами в Эксклюзивном Комплексе в Альмерии Отде…
€749,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Просторные Отдельные Виллы с 5 Спальнями в Эксклюзивном Курорте в Куэвас-дель-Альмансора Рос…
€1,000,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Стильные Средиземноморские Дома с 2 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Альмерии Стильные до…
€265,000
Дом 3 спальни с бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 3
Площадь 195 м²
Объекты жилой недвижимости на 2 и 3 спальни с балконом, садом или солярием, и с частным пар…
€370,000
Бунгало 2 спальни у моря в Cuevas del Almanzora, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
€255,500
Бунгало 2 спальни у моря в Cuevas del Almanzora, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1/2
Предлагаем вам великолепное бунгало в закрытом комплексе с захватывающими панорамными видами…
€247,500
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
€219,500
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€269,500
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Бунгало с 2 спальнями Бунгало с двумя и тремя спальнями расположены на набережной пляжа Лос-…
€222,000
Дом 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Бунгало с 2 спальнями Бунгало с двумя и тремя спальнями расположены на набережной пляжа Лос-…
€294,000
Дом 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Бунгало с 2 спальнями Бунгало с двумя и тремя спальнями расположены на набережной пляжа Лос-…
€324,000
Дом 2 спальни с террасой, с садом, с ванной в Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Бунгало с 2 спальнями Бунгало с двумя и тремя спальнями расположены на набережной пляжа Лос-…
€215,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Виллы с 3 спальнями Виллы в средиземноморском стиле с частной территорией, 3 спальнями и 3 в…
€390,000
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