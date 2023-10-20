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Виллы в Cuevas del Almanzora, Испания

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6 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Альмерии, Пульпи Ультрароскошные вил…
€395,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Альмерии, Пульпи Ультрароскошные вил…
€350,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Дома в Средиземноморском Стиле с Личными Бассейнами в Эксклюзивном Комплексе в Альмерии Отде…
€849,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Дома в Средиземноморском Стиле с Личными Бассейнами в Эксклюзивном Комплексе в Альмерии Отде…
€749,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Cuevas del Almanzora, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Просторные Отдельные Виллы с 5 Спальнями в Эксклюзивном Курорте в Куэвас-дель-Альмансора Рос…
€1,000,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Виллы с 3 спальнями Виллы в средиземноморском стиле с частной территорией, 3 спальнями и 3 в…
€390,000
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