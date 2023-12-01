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Коммерческая недвижимость в Crevillent, Испания

1 объект найдено
Склад с Alta suministros в Crevillent, Испания
Склад с Alta suministros
Crevillent, Испания
Площадь 1 300 м²
Промышленный склад с высокой прибыльностью расположен между городами Эльче и Кревиленте. Кор…
€600,000
в месяц
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