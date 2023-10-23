Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Costa Brava

Жильё в Costa Brava, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 спальни с гаражом, с садом, с Pool в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с гаражом, с садом, с Pool
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Площадь 329 м²
Превосходный новый дом с впечатляющим видом на море. Это удивительный дом, здесь даже из гар…
€1,25 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Элитная вилла в Dehesa de Campoamor, 3 спальни - AGI6102 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
€569,950
Квартира 2 спальни с бассейном в Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Испания
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Квартиры расположены в Кальпе, в жилом комплексе расположенном в нескольких метрах от пляжа…
€333,159
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом в Малага, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом
Малага, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Urbanizacion Torre Bermeja Студия на первом этаже, Эстепона, Коста-дель-Соль. 3 спальни, 3 в…
€731,747
Квартира 2 спальни с террасой в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Квартира 2 спальни с террасой
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Хорошая квартира на первом этаже с большой террасой в элитной урбанизации для продажи в Vill…
€190,858
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с сауной в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с сауной
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Апартаменты премиум класса недалеко от моря в Бенидорме, Коста Бланка - TM116899 3 спальни, …
€728,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 752 м²
Количество этажей 3
Роскошные пляжные виллы на продажу в Марбелье, Испания Представляем уникальный жилой комплек…
€3,13 млн
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Валенсия, Испания
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Валенсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 72 m2.Terrace: 64 m2.Orientation - south.The Penthouse is situa…
€251,212
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,34 млн
Вилла 9 спален в el Campello, Испания
Вилла 9 спален
el Campello, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 668 м²
Продаётся дом в Аликанте в районе La Font. Общая площадь 668.00 м2, участок 2214 м2, дом 198…
€1,43 млн
Квартира 2 спальни с террасой в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с террасой
Adeje, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продается апартамент на южном побережье Тенерифе, Коста Адехе в популярной туристической зон…
€305,000
Дом 3 спальни с бассейном в Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Испания
Количество спален 3
Площадь 249 м²
Превосходные виллы в эксклюзивной урбанизации с самой большой в Европе кристально чистой ис…
€523,960

Параметры недвижимости в Costa Brava, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти