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Дома в Коста-Бланка, Испания

таунхаусы
48
226 объектов найдено
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 335 м²
€500,000
Дом 5 спален в Коста-Бланка, Испания
Дом 5 спален
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
€799,000
Дом 6 спален в Коста-Бланка, Испания
Дом 6 спален
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
€1,25 млн
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
€275,000
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
€340,000
Таунхаус 3 спальни с террасой в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Таунхаус в Вильямартине, Ориуэла-Коста. Большой салон, американская кухня, 3 спальни,…
€219,000
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€235,000
Дом 4 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 301 м²
€1,15 млн
Таунхаус 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€209,000
Дом 4 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
€799,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
€199,000
Дом 4 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
€1,20 млн
Дом 4 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
€455,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€209,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€199,000
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
€289,000
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
€523,209
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
€499,000
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
€484,392
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€375,000
Таунхаус 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
€207,900
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€405,000
Дом 4 спальни с подвалом в Коста-Бланка, Испания
Дом 4 спальни с подвалом
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Новая вилла в жилом районе Росио-дель-Мар, Пунта-Прима. Построена на участке в 400 м2…
€975,000
Дом 4 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€890,000
Дом 4 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
€406,000
Дом 4 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
€665,000
Дом 4 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 4 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
€1,66 млн
Дом 5 спален в Коста-Бланка, Испания
Дом 5 спален
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
€673,000
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
€799,000
Дом 6 спален в Коста-Бланка, Испания
Дом 6 спален
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 283 м²
€1,45 млн

Параметры недвижимости в Коста-Бланка, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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