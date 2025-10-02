Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Серданьола-дель-Вальес
  4. Жилая

Жилье в Серданьоле-дель-Вальес, Испания

1 объект найдено
Вилла в Bellaterra, Испания
Вилла
Bellaterra, Испания
Количество спален 7
Площадь 806 м²
Дом в городе Серданьола-дель-Вальес  в пригороде Барселоны. Общая площадь 806 м.кв. на терри…
$1,52 млн
