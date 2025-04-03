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Магазины в Caudete, Испания

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 680 м² в Caudete, Испания
Магазин 680 м²
Caudete, Испания
Площадь 680 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в жилом районе Барселоны.Окружение:парк Клотж…
$976,827
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Decart Property Investments
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