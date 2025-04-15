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Жильё в Кастельон-де-ла-Плана, Испания

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Кастельон-де-ла-Плана, Испания
Квартира 3 спальни
Кастельон-де-ла-Плана, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Valencia Rusa предлагает к продаже квартиру в Кастельоне, площадью 80m2. В квартире: 3 прост…
$123,850
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Параметры недвижимости в Кастельон-де-ла-Плана, Испания

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