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Жильё в Carcaixent, Испания

1 объект найдено
Вилла в Carcaixent, Испания
Вилла
Carcaixent, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Участок: 915,93 кв. Первый этаж и два нижних. Общая площадь застройки: 570,49 кв. Дом: 270,1…
$1,20 млн
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