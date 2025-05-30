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Жильё в Кампосе, Испания

1 объект найдено
Замок 4 спальни в Кампос, Испания
Замок 4 спальни
Кампос, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Расположенный на окраине деревни Кампос, на юго-востоке Майорки, всего в 10 минутах (на маши…
$3,19 млн
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