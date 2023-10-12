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Виллы с видом на море в Кальпе, Испания

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17 объектов найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Кальпе, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Потрясающим Видом на Море в Кальпе, Аликанте Эти необыкновенные виллы пост…
€1,65 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 321 м²
Количество этажей 2
Исключительная Вилла в Кальпе, Аликанте с Потрясающим Видом на Гору Ифач и Море Потрясающая …
€1,15 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
Новая Вилла 4+1 Рядом с Пляжем в Кальпе, Аликанте, Коста-Бланка Удачно расположенная вилла с…
€1,40 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 095 м²
ОписаниеЛучшая Вилла в Кальпе с участком 0,8 га – 2.999.000 евро.Площадь земельного участка:…
€3,00 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Роскошная вилла с видом на Пеньон-дель-Ифах в Кальпе, Коста-Бланка Расположен в непосредстве…
€1,59 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с личным бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 552 м²
Продаётся дом в Кальпе в районе Maryvilla. Общая площадь 552.00 м2, участок 885 м2, дом 2022…
€1,15 млн
Вилла 4 спальни с лифтом, с видом на море в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с лифтом, с видом на море
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 410 м²
Новое строительство в Кальпе из 6 современных и независимых роскошных вилл с прекрасным видо…
€1,65 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с центральным отоплением, с ванной в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с центральным отоплением, с ванной
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Современная вилла недалеко от пляжа Кальпе, Коста Бланка. Он предлагает прекрасный вид на мо…
€1,90 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 670 м²
ОписаниеШикарная вилла, построенная в 2014 году в обворожительном месте города Кальпе. Невер…
€2,78 млн
Вилла с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Кальпе, Испания
Вилла с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
Площадь 4 м²
Превосходная вилла в стиле хай-тек расположена в Кальпе, Аликанте, Испания. На вилле 4 прост…
€1,20 млн
Вилла с видом на море, с садом, с отоплением в Кальпе, Испания
Вилла с видом на море, с садом, с отоплением
Кальпе, Испания
Площадь 4 м²
Великолепная вилла в современном стиле расположена в Кальпе, Аликанте, Испания. Вилла с видо…
€1,95 млн
Вилла с видом на море, с садом, с отоплением в Кальпе, Испания
Вилла с видом на море, с садом, с отоплением
Кальпе, Испания
Площадь 4 м²
Современная вилла расположена на побережье Коста Бланки, Испания. Проект виллы был начат, но…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с садом, на первой береговой линии в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с садом, на первой береговой линии
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 499 м²
Современная вилла на стадии строительства расположена в спокойном районе Кальпе. Вилла расп…
€2,35 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 541 м²
Вилла в стиле хай-тек находится в городе Кальпе, Коста-Бланка, Испания. Жилая площадь состав…
€1,65 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с гаражом, у моря в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с гаражом, у моря
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 514 м²
Великолепная вилла находится в Коста-Бланка в городе Кальпе, Испания. Жилая площадь виллы со…
€1,65 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Кальпе, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кальпе, Испания
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Традиционная вилла с видом на море расположена в Кальпе, Аликанте, Испания. На двухэтажной в…
€700,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 189 м²
Восхитительная вилла расположена в солнечном городе Кальпе, Испания. В светлом доме площадью…
€600,000
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