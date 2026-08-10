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Квартиры на берегу моря в Кальпе, Испания

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22 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 13
Роскошные Квартиры у Пляжа в Кальпе, Аликанте Кальпе, расположенный на побережье провинции А…
$789,458
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Квартира 4 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Роскошные квартиры с 1, 2 и 3 спальнями и видом на море в Кальпе рядом с пляжем Ла-Фосса Ква…
$1,19 млн
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Квартира 4 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 19
Роскошные квартиры с захватывающим видом в Кальпе, Коста-Бланка Этот эксклюзивный комплекс р…
$753,548
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 5 комнат в Кальпе, Испания
Квартира 5 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/16
Роскошная квартира с просторной террасой с видом на море, расположенная в городском курорте,…
$878,427
НДС
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Квартира 4 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Кальпе, рядом с Лас-Салинас Квартиры ра…
$493,804
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 7
Замечательная квартира рядом с пляжем с террасой, великолепным видом на море и множеством пе…
$514,360
НДС
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Квартира 5 комнат в Кальпе, Испания
Квартира 5 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 4/16
Премиальная квартира с потрясающим видом на море, расположенная в элитном курорте с оздорови…
$695,249
НДС
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Роскошные квартиры с 1, 2 и 3 спальнями и видом на море в Кальпе рядом с пляжем Ла-Фосса Ква…
$728,903
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Квартира 4 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями у моря в Кальпе Комплекс расположен в Кальпе – в престижном прибр…
$591,245
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Роскошные квартиры с 1, 2 и 3 спальнями и видом на море в Кальпе рядом с пляжем Ла-Фосса Ква…
$599,731
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Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями у моря в Кальпе Комплекс расположен в Кальпе – в престижном прибр…
$1,28 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Кальпе, рядом с Лас-Салинас Квартиры ра…
$796,716
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Пентхаус 5 комнат в Кальпе, Испания
Пентхаус 5 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 272 м²
Этаж 16/16
Потрясающий пентхаус с частным бассейном, террасой на крыше, спортзалом, бассейном с подогре…
$1,93 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 316 м²
Этаж 12/12
Квартиры на берегу моря в востребованном районе Кальпе, Коста-Бланка Расположенные в очарова…
$1,06 млн
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Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 6
Продается уютная квартира в самом центре Кальпе, на знаменитой улице Gabriel Miró. Квартира …
$289,708
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями у моря в Кальпе Комплекс расположен в Кальпе – в престижном прибр…
$515,891
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Кальпе, рядом с Лас-Салинас Квартиры ра…
$458,369
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Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Этаж 18/19
Квартиры рядом с пляжем в Кальпе, Аликанте, Коста-Бланка Роскошные квартиры находятся в Каль…
$1,88 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Роскошные квартиры с 1, 2 и 3 спальнями и видом на море в Кальпе рядом с пляжем Ла-Фосса Ква…
$1,52 млн
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Квартира 4 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 3/13
Современная квартира на среднем этаже у пляжа с общим бассейном, большой террасой и потрясаю…
$573,173
НДС
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1
Потрясающая квартира на среднем этаже с видом на пляж, общим бассейном, большой террасой и в…
$493,384
НДС
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 6
Фантастическая квартира с террасой с видом на море, спа-зоной, кортом для гребли, современны…
$801,299
НДС
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