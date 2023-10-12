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Квартиры с видом на море в Кальпе, Испания

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44 объекта найдено
Квартира 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Представляем квартиру с двумя спальнями с шикарными видами в городе Calpe. Calpe — это живоп…
€247,000
Квартира 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Представляем апартаменты на первой линии моря в закрытом комплексе с бассейнами в Кальпе. Ка…
€332,000
Квартира 1 спальня у моря в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Представляем квартиру с одной спальней с шикарными видами в Calpe. Calpe — это живописный ра…
€165,000
Квартира 1 спальня у моря в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 21
Представляем квартиру с шикарными видами в Кальпе.Квартира площадью 58 кв.м. состоит из одно…
€151,500
Квартира 1 спальня у моря в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Представляем бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Кальпе в 2 км от моря. Кальпе…
€155,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Апартаменты у моря в Кальпе, Коста Бланка Жилой расположен всего в 200 метрах от Средиземног…
€342,000
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Апартаменты у моря в Кальпе, Коста Бланка Жилой расположен всего в 200 метрах от Средиземног…
€400,000
Квартира 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Представляем просторную квартиру в урбанизации закрытого типа в городе Маскарат.Квартира сос…
€300,000
Квартира 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 13
Представляем апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Кальпе. Кальпе — это жи…
€350,000
Квартира 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 13
Представляем апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика …
€318,000
Квартира 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 6
Представляем квартиру в курортном городе Кальпе в 100 метрах от моря. Кальпе — это живописны…
€205,000
Квартира 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Представляем апартаменты на первой линии с шикарными видами у моря в Кальпе.Квартира площадь…
€359,000
Квартира 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 14/15
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
€416,500
Квартира 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж 15/15
Представляем пентхаус с собственным солярием в современном стиле в уникальном закрытом компл…
€550,000
Квартира 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 15/15
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
€504,250
Квартира 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 11/15
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
€413,500
Квартира 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 12/15
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
€402,500
Квартира 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 13/15
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
€540,250
Квартира 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 14/15
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
€413,500
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Ключевые готовые пентхаусы в Кальпе, Коста Бланка Жилой район расположен всего в 200 метрах …
€637,000
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с ванной в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с ванной
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Под ключ квартиры в Кальпе, Коста Бланка Жилой район расположен всего в 200 метрах от Плайя …
€171,500
Квартира 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 12/17
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Апар…
€610,000
Квартира 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 14/17
Просторные апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в …
€675,000
Квартира 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 15/17
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
€715,000
Квартира 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 16/17
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
€750,000
Квартира 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 9/17
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
€525,000
Квартира 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 11/17
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
€580,000
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Апартаменты с видом на море в Кальпе, Коста Бланка Великолепное 17-этажное здание с видом на…
€555,000
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Пентхаус с видом на море в Кальпе, Коста Бланка Великолепное 17-этажное здание с видом на мо…
€390,000
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Apartments with sea views in Calpe, Costa Blanca A magnificent 17-storey building with sea v…
€750,000
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