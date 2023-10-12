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Квартиры с видом на море в Кальпе, Испания
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44 объекта найдено
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Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
1
101 м²
Представляем квартиру с двумя спальнями с шикарными видами в городе Calpe. Calpe — это живоп…
€247,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
2
126 м²
Представляем апартаменты на первой линии моря в закрытом комплексе с бассейнами в Кальпе. Ка…
€332,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Кальпе, Испания
2
1
57 м²
Представляем квартиру с одной спальней с шикарными видами в Calpe. Calpe — это живописный ра…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Кальпе, Испания
2
1
58 м²
21
Представляем квартиру с шикарными видами в Кальпе.Квартира площадью 58 кв.м. состоит из одно…
€151,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Кальпе, Испания
2
1
43 м²
Представляем бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Кальпе в 2 км от моря. Кальпе…
€155,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Кальпе, Испания
2
2
72 м²
Апартаменты у моря в Кальпе, Коста Бланка Жилой расположен всего в 200 метрах от Средиземног…
€342,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Кальпе, Испания
3
2
83 м²
Апартаменты у моря в Кальпе, Коста Бланка Жилой расположен всего в 200 метрах от Средиземног…
€400,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
2
98 м²
1
Представляем просторную квартиру в урбанизации закрытого типа в городе Маскарат.Квартира сос…
€300,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
4
2
83 м²
13
Представляем апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Кальпе. Кальпе — это жи…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
2
72 м²
13
Представляем апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика …
€318,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
1
75 м²
6
Представляем квартиру в курортном городе Кальпе в 100 метрах от моря. Кальпе — это живописны…
€205,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
2
105 м²
3
Представляем апартаменты на первой линии с шикарными видами у моря в Кальпе.Квартира площадь…
€359,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
2
75 м²
14/15
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
€416,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
4
2
198 м²
15/15
Представляем пентхаус с собственным солярием в современном стиле в уникальном закрытом компл…
€550,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
2
75 м²
15/15
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
€504,250
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
4
2
89 м²
11/15
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
€413,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
2
69 м²
12/15
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
€402,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
4
2
89 м²
13/15
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
€540,250
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
4
2
89 м²
14/15
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
€413,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с ванной
Кальпе, Испания
3
2
164 м²
Ключевые готовые пентхаусы в Кальпе, Коста Бланка Жилой район расположен всего в 200 метрах …
€637,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с ванной
Кальпе, Испания
1
1
37 м²
Под ключ квартиры в Кальпе, Коста Бланка Жилой район расположен всего в 200 метрах от Плайя …
€171,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
4
2
117 м²
12/17
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Апар…
€610,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
4
2
117 м²
14/17
Просторные апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в …
€675,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
4
2
117 м²
15/17
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
€715,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
4
2
114 м²
16/17
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
4
2
116 м²
9/17
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Квар…
€525,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
4
2
117 м²
11/17
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Кальпе.Жило…
€580,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном
Кальпе, Испания
3
2
117 м²
Апартаменты с видом на море в Кальпе, Коста Бланка Великолепное 17-этажное здание с видом на…
€555,000
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Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном
Кальпе, Испания
3
2
116 м²
Пентхаус с видом на море в Кальпе, Коста Бланка Великолепное 17-этажное здание с видом на мо…
€390,000
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Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном
Кальпе, Испания
3
2
113 м²
Apartments with sea views in Calpe, Costa Blanca A magnificent 17-storey building with sea v…
€750,000
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