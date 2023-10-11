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Жильё с видом на море в Calonge i Sant Antoni, Испания

дома
4
1 объект найдено
Дом 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Calonge, Испания
Дом 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Calonge, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 635 м²
Вилла расположена в Калонже, провинция Жирона, всего в 5 минутах езды на машине от пляжей Са…
€500,000

Параметры недвижимости в Calonge i Sant Antoni, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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