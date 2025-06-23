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Квартиры в Calonge i Sant Antoni, Испания

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4 объекта найдено
Квартира 50 спален в Torre Valentina, Испания
Квартира 50 спален
Torre Valentina, Испания
Количество спален 50
Площадь 498 м²
Unique opportunity to have a property on the seafront. An old hostel that needs the entire b…
$2,85 млн
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Квартира 4 спальни в Sant Antoni, Испания
Квартира 4 спальни
Sant Antoni, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Квартира в первой линии моря в живописном и тихом районе Сан-Антони-де-Калонже, на берегу мо…
$1,03 млн
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Квартира 5 спален в Torre Valentina, Испания
Квартира 5 спален
Torre Valentina, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Шикарная вилла в восточном стиле с прекрасным видом на море в стадии строительства, 20% рабо…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Sant Antoni, Испания
Квартира 4 комнаты
Sant Antoni, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/5
Уютная квартира в спокойном уютном городе Sant Antoni de Calonge всего в 200 метрах от пляжа…
$249,959
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Параметры недвижимости в Calonge i Sant Antoni, Испания

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