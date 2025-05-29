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Виллы в Calella, Испания

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1 объект найдено
Вилла в Calella, Испания
Вилла
Calella, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 283 м²
Эксклюзивный дом в Калелье - идеальная инвестиция с действующим договором арендыЭтот впечатл…
$741,019
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