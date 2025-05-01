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Жильё в Burjassot, Испания

1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Burjassot, Испания
Квартира 6 комнат
Burjassot, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Продается доходный дом в Валенсии, Адрес: Calle Pizarro, 9, ВаленсияПлощадь: 257 м²Цена: 530…
$600,246
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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