Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Земельные участки
  4. Bigastro

Земельные участки в Bigastro, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Земельные участки 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
В продаже большой участок площадью 1270 м2 на первой линии с видом на море в Кабо Роиг, Ориу…
€1,98 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом в Кальпе, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Кальпе, Испания
Площадь 250 м²
Угловой Участок в Шаговой Доступности от Пляжа в Кальпе, Коста-Бланка Земельный участок расп…
€223,565
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
Two adjoining plots of 1840 m2 and 920 m2 with sea and 100 meters from the beach and marina.…
€393,119
Земельные участки в Union Hill-Novelty Hill, США
Земельные участки
Union Hill-Novelty Hill, США
Красивый плоский участок с видом на горы и море, Ориентация на Юго запад.Отличная возм…
€257,430
Земельные участки с бассейном, с подвалом в Union Hill-Novelty Hill, США
Земельные участки с бассейном, с подвалом
Union Hill-Novelty Hill, США
Земельные участки с разрешением на строительство, расположенные в районе Ла Майрэна, М…
€512,052
Земельные участки в Коста-дель-Маресме, Испания
Земельные участки
Коста-дель-Маресме, Испания
Продаются 3 участка земли в районе города Сант Андреу де Льяванерас. Общая площадь 61…
€3,89 млн
Земельные участки с водоснабжением в El Cuarton, Испания
Земельные участки с водоснабжением
El Cuarton, Испания
Площадь 100 м²
€205,643
Земельные участки в Коста-Брава, Испания
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
Участок земли в урбанизации Сон Рич города Бегур на побережье Коста Брава. Общая площ…
€2,32 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом в Benalmadena, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Benalmadena, Испания
Площадь 1 981 м²
Земельные Участки 2000 кв.м. под Строительство Вилл в Бенальмадене, Коста-дель-Соль Участки …
€360,684
Земельные участки 1 спальня с садом в Дения, Испания
Земельные участки 1 спальня с садом
Дения, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Городская земля на продажу в урбанизации Les Rotes в Дении. Жилой дом можно построить до 3-х…
€79,862
Земельные участки в Коста-дель-Маресме, Испания
Земельные участки
Коста-дель-Маресме, Испания
Продается участок земли в районе порта города Аренис де Мар. Общая площадь 11556 м.кв…
€1,69 млн
Земельные участки в Коста-Брава, Испания
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
Прекрасная возможность построить дом мечты рядом с пляжем в Бегуре, Коста Брава. Этот…
€109,633
Realting.com
Перейти