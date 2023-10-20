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Виллы в Benijofar, Испания

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с White goods в Benijofar, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с White goods
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Отдельные дома с 3 спальнями, участком и бассейном в г. Бенихофар. НОВЫЕ ДОМА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА…
€275,000
Realting.com
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