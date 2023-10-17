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Дуплексы в Бенидорм, Испания

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 2/3
Роскошные Квартиры у Моря в Бенидорме, Аликанте, с Бассейнами Новые квартиры расположены нед…
€1,65 млн
Дуплекс 3 спальни в Бенидорм, Испания
Дуплекс 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Дуплекс с прекрасным видом на море в районе Поньенте, в тихой и привычной урбанизации. Дом …
€195,000
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