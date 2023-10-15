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Земельные участки в Барселона, Испания

2 объекта найдено
Земельные участки в Абрера, Испания
Земельные участки
Абрера, Испания
Площадь 35 411 м²
Большой земельный участок с проектом на 230 домов по 100 м2 под парные дома, квартиры и рези…
€5,00 млн
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea в Sant Pol de Mar, Испания
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Sant Pol de Mar, Испания
Площадь 4 м²
18 га  земельного участка в туристическом городке Сан Поль де Мар на побережье Коста Брава с…
€25,00 млн
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