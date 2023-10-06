Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Баш-Камп

Жильё с видом на море в Баш-Камп, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальни в Las Escalericas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Этаж 1
НОВЫЕ ЖИЛЫЕ ВИЛЛЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новая вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, …
€503,431
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с детской площадкой в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с лифтом, с детской площадкой
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Элитные Новые Квартиры в Гран Алакант, 3 спальни - NR117349 3 спальни, 2 ванные комнаты. Пло…
€395,000
Квартира 3 спальни в центре города, с видеонаблюдением, с видом на город в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 3 спальни в центре города, с видеонаблюдением, с видом на город
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 3
Площадь 75 м²
Этаж 4
Красивая, светлая квартира в престижном районе Саламанка в Мадриде! Расположена в городе…
€506,240
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/5
Apartment for sale in the Goya area, central Madrid 590,000€ 65m2 2 bedrooms 2 b…
€598,428
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Валенсия, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Валенсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Новый дом в Villamartin, 3 спальни, 195 м2 - LH6482 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая зо…
€348,570
Вилла 3 спальни в Urb La Cenuela, Испания
Вилла 3 спальни
Urb La Cenuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
~ ЖИЛЬЕ В ОБЪЕДИНЕННОЙ УРБАНИЗАЦИИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ~ ~ Он состоит из 3 спален с двуспальными кро…
€693,009
Дом 5 спален с двором, с личным бассейном в Union Hill-Novelty Hill, США
Дом 5 спален с двором, с личным бассейном
Union Hill-Novelty Hill, США
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 549 м²
Вилла расположена в тихом районе всего в 10 минутах от пятизведочного отеля La Cala R…
€1,69 млн
Квартира 3 спальни с бассейном в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Башня была спроектирована как уникальное здание, с выраженной индивидуальностью, сохраняя п…
€396,059
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с сауной в Бенидорм, Испания
Квартира 4 спальни с парковкой, с лифтом, с сауной
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Апартаменты премиум класса недалеко от моря в Бенидорме, Коста-Бланка, Испания - TM116892 4 …
€828,000
Квартира 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Жилой комплекс в Аликанте, расположенный в районе Benalúa Sur, рядом с с центром города.  В …
€328,261
Квартира 1 спальня с лифтом в Барселона, Испания
Квартира 1 спальня с лифтом
Барселона, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Квартиры в новом комплексе от застройщика! Расположены в районе Гинардо города Барсел…
€272,151
Вилла 4 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Amay Deluxxe - это комплекс роскошных вилл, расположенный в Кампоаморе, Ориуэла Коста, всего…
€1,05 млн

Параметры недвижимости в Баш-Камп, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти