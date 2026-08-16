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Жилье в Баше-Кампе, Испания

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Cambrils
3
5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Cambrils, Испания
Квартира 2 спальни
Cambrils, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
VITRIX — Где Средиземноморье становится вашим домом.Откройте для себя VITRIX, эксклюзивный ж…
$520,226
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Вилла в Vandellos i lHospitalet de lInfant, Испания
Вилла
Vandellos i lHospitalet de lInfant, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 416 м²
Вилла в первой линии моря в городе Оспиталет де Инфант на побережье Коста Дорада. Дом в клас…
$1,86 млн
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Таунхаус в Cambrils, Испания
Таунхаус
Cambrils, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
ПРОДАЖА ПРОСТОРНОГО ТАУНХАУСА В VILAFORTUNY Ваш собственный уголок счастья в VILAFORTUNY! Эт…
$505,431
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It Is RealtyIt Is Realty
Таунхаус 5 комнат в Vinyols i els Arcs, Испания
Таунхаус 5 комнат
Vinyols i els Arcs, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
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Вилла в Cambrils, Испания
Вилла
Cambrils, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Добро пожаловать в ваш новый дом в Камбрильсе, Таррагона. Этот уютный дом площадью 310 квадр…
$755,242
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Типы недвижимости в Баше-Кампе

дома

Параметры недвижимости в Баше-Кампе, Испания

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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