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Коммерческая недвижимость в Baeza, Испания

1 объект найдено
Коммерческая 1 спальня в Baeza, Испания
Коммерческая 1 спальня
Baeza, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 500 м²
Оливковая ферма и завод по производству оливкового масла в Испании!  * Местонахождение:…
€5,00 млн
Realting.com
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