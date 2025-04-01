Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Бадалона
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Бадалона, Испания

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Барселонес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Барселонес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 5/12
Квартиры в Бадалоне, Барселона, рядом с пристанью для яхт Город Бадалона входит в состав про…
$1,11 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Бадалона, Испания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов