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Продажа домов в Астурия, Испания

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Авилес, Испания
Дом 6 комнат
Авилес, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя этот впечатляющий дом, расположенный в Сантьяго-де-Амбидес, Госон. Этот до…
$488,040
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дом 5 комнат в Овьедо, Испания
Дом 5 комнат
Овьедо, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя эту великолепную виллу, расположенную в желанном районе Буэнависта, Овьедо…
$415,249
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Realting.com
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Параметры недвижимости в Астурия, Испания

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