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Отели в Aspe, Испания

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2 объекта найдено
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Площадь 1 000 м²
ОписаниеПродажа рентабельного Отеля 2* на берегу моря в Аликанте: 1.750.000 Евро!Построен в …
€1,75 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Площадь 1 400 м²
ОписаниеПродажа Отеля 3* в Аликанте на самом берегу моря, 2.7 млн.€ !!!Площадь отеля: 1400 к…
€2,70 млн
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