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Таунхаусы в Ареньсе-де-Маре, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус в Ареньс-де-Мар, Испания
Таунхаус
Ареньс-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Таунхаус в районе Can Jalpi города Аренис де Мунт. Расположен в 45 км от центра Барселоны. О…
$741,019
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