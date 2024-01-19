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Земельные участки в Андалусии, Испания
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34 объекта найдено
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Земельные участки
Mijas, Испания
3
2
29 000 м²
7 км от пляжа Ла Кала Де Михас Продаются два участка:Первый имеет документацию зоологическог…
€900,000
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Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
San Roque, Испания
4 448 м²
2
15 эксклюзивных земельных участков с панорамными видами в Сотогранде (Кадис) Этот комплекс, …
€2,57 млн
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Земельные участки с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
San Roque, Испания
10 136 м²
2
Новый эксклюзивный земельный участок с уникальными планами вилл в Сотогранде в Кадисе Познак…
€7,50 млн
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Земельные участки с парковкой, с видом на море, с бассейном
Torre del Mar, Испания
2
3
150 м²
Проект Niza Homes представляет собой инвестиционную возможность для застройщиков недвижимост…
€320,000
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Земельные участки с гаражом, с видом на горы, с личным бассейном
Estepona, Испания
600 м²
Представляем вам эксклюзивный участок площадью 4124 кв. м. на продажу, идеально подходящий д…
€695,000
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Земельные участки с видом на море, с гаражом, с видом на горы
Estepona, Испания
500 м²
Представляем вам эксклюзивный участок площадью 2333 кв. м. на продажу, который предоставляет…
€1,50 млн
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Земельные участки с видом на море, с гаражом, с видом на горы
Estepona, Испания
500 м²
Откройте для себя этот невероятный участок площадью 2957 кв. м. на продажу, идеально подходя…
€875,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Benalmadena, Испания
1 981 м²
Земельные Участки 2000 кв.м. под Строительство Вилл в Бенальмадене, Коста-дель-Соль Участки …
€369,000
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Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
Benalmadena, Испания
802 м²
Земельный Участок с Видом на Море в Бенальмадене с Подведенной Водой и Электричеством Участо…
€315,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
178 820 м²
Огромный Земельный Участок для Инвестиций в Эксклюзивном Районе Михаса Участок расположен в …
€14,95 млн
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
15 399 м²
2
Земельный Участок под Жилую Застройку в Охене для Выгодных Инвестиций Земля под жилую застро…
€6,45 млн
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Земельные участки с c ремонтом
Caleta de Velez, Испания
763 м²
Земельный Участок с Хорошим Инвестиционным Потенциалом в Велес-Малага Велес-Малага, располож…
€180,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
703 м²
Городской Участок в Михасе Рядом с Пляжем и Полями для Гольфа Михас – один из самых известны…
€125,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
825 м²
Большой Участок Земли под Застройку с Видом на Море в Михасе, Коста-дель-Соль Михас – один и…
€190,000
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Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
602 м²
3
Городские Участки с Высоким Коэффициентом Застройки Рядом с Гольф-Курортом в Михасе Предлага…
€169,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
552 м²
2
Земля под Жилую Застройку в Малонаселенном Месте в Михасе Участки расположены в муниципалите…
€260,000
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Земельные участки с парковкой, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
6
7
717 м²
Замечательный участок с проектом, расположенный в Гуадальмина-Баха, престижном жилом районе …
€2,00 млн
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Земельные участки
Vejer de la Frontera, Испания
La Muela / Vejer Испания, Андалусия, Кадис Коста-де-ла-Лус 200.000 евро&nbs…
€215,000
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Земельные участки с садом, у моря, с полем для гольфа
Serrania, Испания
Residential plot with the project for 3 townhouses and building license paid. SEA VIEWS and …
€1,35 млн
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Земельные участки с садом, у моря, с полем для гольфа
Benahavis, Испания
Привлекательный участок (№ 22) с ВИДОМ НА МОРЕ. Эксклюзивный жилой район Мадроньяль. Ворота …
€490,000
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Земельные участки с садом, у моря, с полем для гольфа
Serrania, Испания
Residential plot with the project to build 3 villas (600m² each) in Marbella center, walking…
€1,05 млн
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Земельные участки
Кордова, Испания
Эксклюзивная и горячая продажа в Испании! Продаются охотничьи угодья площадью 173 гектара…
€1,10 млн
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Земельные участки
Тарифа, Испания
€105,000
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Земельные участки
Тарифа, Испания
815 м²
€309,000
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Земельные участки
Тарифа, Испания
€100,000
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Земельные участки
La Janda, Испания
€90,000
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Земельные участки с водоснабжением
Casares, Испания
€115,000
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Земельные участки с водоснабжением
Estepona, Испания
€600,000
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Земельные участки с водоснабжением
El Cuarton, Испания
100 м²
€206,000
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Земельные участки
Тарифа, Испания
41 м²
€55,000
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