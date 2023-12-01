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Виллы в Альсира, Испания

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален с балконом, с террасой, с садом в Альсира, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с террасой, с садом
Альсира, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 667 м²
Если вы ищите загородный дом для большой семьи в тихом живописном месте в окружении природы,…
€695,000
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Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Альсира, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Альсира, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 403 м²
Дом в типичном в валенсийском стиле с садовым участком.  В отличном состоянии. 2 незави…
€320,000
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