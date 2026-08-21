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Дома на берегу моря в Альтее, Испания

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виллы
110
12 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Улучшенная вилла с частным бассейном, садом, большими террасами и потрясающим панорамным вид…
$1,91 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Альтеа, Испания
Вилла 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 286 м²
Этаж 3/3
Вилла с видом на море в Альтее недалеко от пляжа и полей для гольфа Эта вилла находится в ид…
$2,04 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
3 спальни, 5 ванных комнатПостроенная площадь: 560 м2Полезная площадь: 373 м2Размер участка:…
$1,98 млн
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Вилла 6 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 6 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Современная вилла, готовая к заселению, с инфинити-бассейном и панорамным видом на море, рас…
$2,60 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная элитная вилла с большими террасами и впечатляющим видом на море, расположенная …
$2,45 млн
НДС
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Вилла 6 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 6 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 405 м²
Количество этажей 3
Потрясающая вилла с частным бассейном. Большой сад, большие террасы расположены в премиально…
$3,11 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 512 м²
Впечатляющая вилла с потрясающими видами на море, частным бассейном и залитой солнцем террас…
$2,53 млн
НДС
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Вилла 9 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 9 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 417 м²
Количество этажей 1
Просторная, полностью меблированная вилла с потрясающим панорамным видом на море и бассейном…
$1,31 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Улучшенная вилла с частным бассейном, садом, большими террасами и потрясающим панорамным вид…
$1,89 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Альтеа, Испания
Вилла 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая превосходная вилла с современным дизайном, бесконечным бассейном и потрясающим …
$2,13 млн
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Дом в Альтеа, Испания
Дом
Альтеа, Испания
$474 080
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Дом 4 комнаты в Альтеа, Испания
Дом 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Прекрасная вилла в средиземноморском стиле, расположенная в престижной, охраняемой урбанизац…
$638 376
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