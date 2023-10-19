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Таунхаусы в Almoradi, Испания

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43 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Представляем новый таунхаус в три этажа в городе Альгорфа в элитном районе в Ла Финка Гольф.…
€195,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
О проекте: жилой дом расположен в Дайя-Нуэва, красивом городке, расположенном в самом сердце…
€265,000
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Almoradi, Испания
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из шале с 2 спальнями, расположенных на одном этаже. ЖК на…
€251,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Стильные Двухэтажные Дома с Практичной Планировкой в Альгорфе, Коста-Бланка Ультрасовременны…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Готовые Таунхаусы в Средиземноморском Стиле с 3 Спальнями и Парковкой в Альгорфе Недорогие т…
€195,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Виллы Нуэва Дая - это жилой район, состоящий из шале четырехугольного типа, которые располож…
€299,000
Таунхаус 2 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Almoradi, Испания
Таунхаус 2 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Жилой комплекс, состоящий из шале с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенных на одно…
€239,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы в Almoradi, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ДАЙЯ НУЭВА Новые дома с таунхаусами в Дайя-Нуэва. Недавно построенны…
€245,000
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с террасой в Almoradi, Испания
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Продается угловой таунхаус на двух этажах в Альморади, Аликанте. На первом этаже у входа ест…
€145,000
Таунхаус 3 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 3
Представляем таунхаус в современном стиле с бассейном в городе Algorfa в районе Alameda Golf…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с Double Glazing в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с Double Glazing
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
НОВЫЕ ПОСТРОЕННЫЕ ПАРВИЛЫ В ФОРМЕНТЕРА-ДЕЛЬ-СЕГУРА Недавно построенный двухквартирный дом на…
€353,000
Таунхаус 3 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€490,000
Таунхаус 3 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый комплекс из 14 таунхаусов, 2 вилл и 7 независимых в…
€350,000
Таунхаус 3 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 191 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый комплекс из 14 таунхаусов, 2 вилл и 7 независимых в…
€420,000
Таунхаус 3 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДОЛОРЕС~ ~ Новый жилой комплекс таунхаусов и смежных домов в Долорес.~ ~ К…
€280,000
Таунхаус 2 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 2 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДАЙЯ-НУЭВА~ ~ Новостройка из таунхаусов в Дайя Нуэва.~ ~ Новые…
€239,000
Таунхаус 3 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельных или двухквартирных вилл…
€415,000
Таунхаус 2 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 2 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДАЙЯ-НУЭВА~ ~ Новостройка из таунхаусов в Дайя Нуэва.~ ~ Новые…
€245,000
Таунхаус 3 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ДОЛОРЕС~ ~ Новый жилой комплекс таунхаусов и смежных домов в Долорес.~…
€360,000
Таунхаус 3 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
СОВРЕМЕННЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ДОМ В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ~ ~ Современный двухквартирный дом в новом р…
€279,000
Таунхаус 3 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€490,000
Таунхаус 3 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 191 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый комплекс из 14 таунхаусов, 2 вилл и 7 независимых в…
€420,000
Таунхаус 3 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый комплекс из 14 таунхаусов, 2 вилл и 7 независимых в…
€350,000
Таунхаус 2 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 2 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДАЙЯ-НУЭВА~ ~ Новостройка из таунхаусов в Дайя Нуэва.~ ~ Новые…
€245,000
Таунхаус 3 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
СОВРЕМЕННЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ДОМ В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ~ ~ Современный двухквартирный дом в новом р…
€279,000
Таунхаус 3 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельных или двухквартирных вилл…
€415,000
Таунхаус 2 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 2 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДАЙЯ-НУЭВА~ ~ Новостройка из таунхаусов в Дайя Нуэва.~ ~ Новые…
€239,000
Таунхаус 3 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДОЛОРЕС~ ~ Новый жилой комплекс таунхаусов и смежных домов в Долорес.~ ~ К…
€280,000
Таунхаус 3 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ДОЛОРЕС~ ~ Новый жилой комплекс таунхаусов и смежных домов в Долорес.~…
€360,000
Таунхаус 3 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельно стоящих или смежных вилл…
€490,000
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