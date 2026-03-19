  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Alhaurin el Grande
  4. Жилой квартал Villa Vista Del Rey

Жилой квартал Villa Vista Del Rey

Alhaurin el Grande, Испания
от
$874,853
;
8
Оставить заявку
ID: 39474
ID новостройки на Realting
In CRM: 912484281
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Valle del Guadalhorce
  • Город
    Alhaurin el Grande

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Exclusive Contemporary Family Villa in Alhaurín el Grande Discover this stunning contemporary-style home, designed to offer comfort, elegance, and functionality in every detail. Set on a 833 m² plot, the property boasts a built area of 207 m² and 176 m² of usable space, perfectly distributed to make the most of its layout. The villa features 3 spacious bedrooms and 3 full bathrooms, along with a modern fully equipped kitchen and bright living areas that seamlessly connect to the outdoors. A private pool invites you to relax and enjoy outdoor living, while the private parking area adds convenience and security. Located in one of the most peaceful areas of Alhaurín el Grande, this property combines the privacy of a residential setting with easy access to all amenities. Just minutes away, you’ll find local shops, supermarkets, schools, and a wide range of restaurants, as well as leisure, sports, and nature activities, thanks to the nearby hiking trails and golf courses. With excellent connections to Málaga, the Costa del Sol, and the airport, this villa is an ideal choice both as a permanent residence and as a high-value investment in one of the most promising areas of the region.

Местонахождение на карте

Alhaurin el Grande, Испания

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Navigolf Suites 2
Михас, Испания
от
$489,189
Жилой квартал Arosa
Михас, Испания
от
$625,707
Жилой квартал Marae Residences
Benalmadena, Испания
от
$1,82 млн
Жилой квартал Evoque
Фуэнхирола, Испания
от
$510,805
Многоквартирный жилой дом Апартаменты с 2 и 3 спальнями в Сьюдад-Кесада
Рохалес, Испания
от
$358,563
Вы просматриваете
Жилой квартал Villa Vista Del Rey
Alhaurin el Grande, Испания
от
$874,853
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Alonia Phase I
Жилой квартал Alonia Phase I
Жилой квартал Alonia Phase I
Жилой квартал Alonia Phase I
Жилой квартал Alonia Phase I
Показать все Жилой квартал Alonia Phase I
Жилой квартал Alonia Phase I
Manilva, Испания
от
$359,497
Magnificent new build residential complex located in Manilva, in the privileged setting of Duquesa Golf. This residential complex consists of 60 homes, with the option of choosing between 2 and 3-bedroom apartments. The blocks are distributed over the ground floor, two upper floors, and a pe…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Vangard
Жилой квартал Vangard
Жилой квартал Vangard
Жилой квартал Vangard
Жилой квартал Vangard
Показать все Жилой квартал Vangard
Жилой квартал Vangard
Фуэнхирола, Испания
от
$610,634
An exclusive residential project on the Costa del Sol, designed as a true living garden where wellbeing is shaped through water, vegetation, and open spaces. Located in Fuengirola, between Málaga and Marbella, it offers a unique balance between nature, Mediterranean lifestyle, and connecti…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал The Sky Marbella Apartments
Жилой квартал The Sky Marbella Apartments
Жилой квартал The Sky Marbella Apartments
Жилой квартал The Sky Marbella Apartments
Жилой квартал The Sky Marbella Apartments
Показать все Жилой квартал The Sky Marbella Apartments
Жилой квартал The Sky Marbella Apartments
Benahavis, Испания
от
$1,70 млн
Exclusive new development consisting of 50 high-end apartments, located in a prime area at the top of La Quinta in Benahavis, near El Madronal. This unique project emphasizes a seamless integration between living space and stunning panoramic views of both the sea and mountains. Key Features…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации