Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Земельные участки
  4. Alhama de Murcia

Земельные участки в Alhama de Murcia, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом в Alhaurin de la Torre, Испания
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом
Alhaurin de la Torre, Испания
Площадь 2 000 м²
Отличный Земельный Участок для Строительства Виллы в Алаурин-де-ла-Торре Алаурин-де-ла-Торре…
€144,075
Земельные участки в Sagunt Sagunto, Испания
Земельные участки
Sagunt Sagunto, Испания
Площадь 1 100 м²
Земельный участок под строительство Виллы в престижной охраняемой урбанизации рядом с Валенс…
€302,613
Земельные участки в Коста-Брава, Испания
Земельные участки
Коста-Брава, Испания
Участок под застройку площадью 1000 м.кв. с прекрасным видом на бухту Са Риера и холм…
€174,415
Земельные участки в Mutxamel, Испания
Земельные участки
Mutxamel, Испания
Площадь 1 749 м²
Продаётся земля под застройку в Mutxamel в районе Mutxamel. Общая площадь 1749.00 м2, участо…
€568,304
Земельные участки с видом на море, у моря, с инфраструктурой в Испания, Испания
Земельные участки с видом на море, у моря, с инфраструктурой
Испания, Испания
Площадь 850 м²
Великолепный участок земли находится в пригороде Барселоны. Участок площадью 850 кв.м находи…
€293,495
Земельные участки в Гуардамар, Испания
Земельные участки
Гуардамар, Испания
Участок возле пляжа Ла Мата и Гуардамар
€103,929
Земельные участки в Orihuela, Испания
Земельные участки
Orihuela, Испания
Площадь 5 000 м²
Испания Коста Брава   Участок под отель 5*   Великолепный зе…
€7,97 млн
Земельные участки с видом на море в Коста-Брава, Испания
Земельные участки с видом на море
Коста-Брава, Испания
Участок земли под жилое строительство во второй линии моря в городе Сагаро на побереж…
€1,99 млн
Земельные участки 3 спальни с видом на горы, с Airport less than 30 minutes drive, с Seaview frontal в Crevillent, Испания
Земельные участки 3 спальни с видом на горы, с Airport less than 30 minutes drive, с Seaview frontal
Crevillent, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Очень красиво расположен строительный участок 16000 м2 с видом на горы и море. …
€120,418
Земельные участки в Испания, Испания
Земельные участки
Испания, Испания
El Campello Участок на первой линии моря площадью 6000 м2. Проект строительства 30 бунгало, …
€3,18 млн
Земельные участки в Villa Martin, Испания
Земельные участки
Villa Martin, Испания
Продается участок на первой линии поля для гольфа Villamartin Участок находится в …
€361,648
Земельные участки с 0 bedrooms в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Земельные участки с 0 bedrooms
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Городская земля в Дехеса-де-Кампоамор, в 600 метрах от пляжа и окружена природой, идеальное …
€378,267
Realting.com
Перейти