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Виллы в Алькобендас, Испания

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1 объект найдено
Вилла 6 спален с мебелью, с Lift, с Home appliances в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с Lift, с Home appliances
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
В престижном районе La Moraleja располагается роскошная вилла площадью более 1000 м2, на уча…
€5,50 млн

Параметры недвижимости в Алькобендас, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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