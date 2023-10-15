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Квартиры-студии с видом на море в Провинция Аликанте, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
13
Торревьеха
9
Гуардамар
3
Студия В архив
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1 объект найдено
Студия 1 спальня с мебелью, у моря, с White goods в Торревьеха, Испания
Студия 1 спальня с мебелью, у моря, с White goods
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Отремонтированная студия в Ла Мата рядом с пляжем с видом на лагуну. Уютная и светлая кварти…
€42,900

Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания

с бассейном
недорогая
элитная
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