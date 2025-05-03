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Снять квартиру на сутки в Аликанте, Испания

Торревьеха
56
Orihuela
8
Квартира Удалить
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65 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 5
Предлагаем в аренду квартиру в центре города. Площадь - 48 м2, состоит из гостинной с больши…
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 5
Уютная квартира в аренду в споком районе, недалеко от «Парка Наций”, парка "Doña Sinforosa",…
$51
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Сдается в аренду квартира в одной из престижных урбанизаций города — ALDEA DEL MAR в резиден…
$57
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/5
Квартира в доме с бассейном в закрытом комплексе, который расположен в 100 метрах от моря, о…
$57
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/6
Сдается в аренду новая квартира с новым ремонтом и новой мебелью в пляжном районе Торревьехи…
$68
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 3 комнаты
Orihuela, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Урбанизация Flamenca Villadg считается одной из самых красивых в районе Ориуэла-Коста.Апарта…
$79
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Предлагаем в аренду квартиру в центре города после капитального ремонта с новой мебель. Площ…
$57
за сутки
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Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/10
Первая линия моря! Урбанизация Panorama Mar считается одной из самых красивых в жилом районе…
$91
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 5
Предлагаем в аренду квартиру в центре города после капитального ремонта с новой мебель. Площ…
$57
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 5
Уютная квартира в аренду в споком районе, недалеко от «Парка Наций”, парка "Doña Sinforosa",…
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 5
Урбанизация RECOLETA считается одной из самых красивых в жилом районе Пунта-Прима. Территори…
$68
за сутки
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Квартира 3 комнаты в La Mata, Испания
Квартира 3 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
Красивая квартира в Ла Мата с 2 спальнями, большой гостиной и видом на море. Всего в 100 м -…
$57
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 7
Первая линия моря! Урбанизация Panorama Mar считается одной из самых красивых в жилом районе…
$79
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Сдается в аренду квартира с одной спальней в 240 метрах от моря! С балкона открывается боков…
$45
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Квартира с бассейном в закрытом комплексе, расположена в 400 метрах от моря, песчаного пляжа…
$45
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/5
Предлагаем в аренду квартиру в центре города. Площадь - 44 м2, состоит из гостиной с большим…
$45
за сутки
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Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Дом с бассейном, закрытый комплекс, расположен в 300 м от моря, в 550 м от отличного песчано…
$51
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/6
Апартамент в центре города Торревьеха, 650 м от моря, и пляжа Del Cura. 1 спальня, 4 спальны…
$45
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4
Апартамент с бассейном в закрытом комплексе, расположен в 100 метрах от моря, примерно в 200…
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
Квартира после ремонта в доме с бассейном в закрытом комплексе, расположен в 240 метрах от м…
$51
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
Уютная квартира в аренду рядом с «Парком Наций”! Квартира состоит из двух спален, салона, ва…
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Апартаменты в 150-и метрах от моря! Квартира площадью 55 м2 состоит из салона, 2 спален, аме…
$57
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2
Урбанизация Flamenca Village считается одной из самых красивых в районе Ориуэла-Коста.Апарта…
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Уютная квартира в аренду в доме с бассейном недалеко от «Парка Наций”! Квартира состоит из д…
$51
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/3
Уютная двоуровневая квартира с одной спальней, гостиной и кухней американского типа в спокой…
$45
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Квартира в доме с бассейном в закрытом комплексе, расположен в 100 метрах от моря, примерно …
$68
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Предлагаем в аренду квартиру в центре города. Площадь - 52 м2, состоит из гостинной, мини-ку…
$45
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Комплекс Espanatour DON QUIJOTE расположен в городе Торревьеха, в 600 м от пляжа Пунта-Прима…
$45
за сутки
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Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 7/8
Светлая квартира на первой линии моря с потрясающими панорамными видами на море и город. Име…
$68
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Светлая квартира в аренду рядом с «Парком Наций”! Квартира состоит из салона, двух спален, в…
$57
за сутки
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