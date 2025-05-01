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Снять квартиру на сутки в Торревьехе, Испания

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56 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Урбанизация RECOLETA считается одной из самых красивых в жилом районе Пунта-Прима. Территори…
$57
за сутки
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Квартира 1 комната в Торревьеха, Испания
Квартира 1 комната
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Сдается в аренду квартира-студия в 150 метрах от моря! Квартира площадью 28 м2 состоит из са…
$40
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/5
Предлагаем в аренду квартиру в центре города. Площадь - 44 м2, состоит из гостиной с большим…
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
В аренду уютная квартира в закрытом комплексе с бассейном, расположенном в 450 метрах от мор…
$45
за сутки
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Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/10
Первая линия моря! Урбанизация Panorama Mar считается одной из самых красивых в жилом районе…
$91
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Предлагаем в аренду квартиру в центре города после капитального ремонта с новой мебель. Площ…
$57
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Сдается в аренду квартира в одной из престижных урбанизаций города. Квартира площадью 48 м2 …
$45
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/3
Уютная двоуровневая квартира с одной спальней, гостиной и кухней американского типа в спокой…
$45
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Урбанизация Panorama Park считается одной из самых красивых в жилом районе Пунта-Прима. Терр…
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/14
Сдается в аренду квартира в одной из престижных урбанизаций города с бассейном , в 350 м от …
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Апартаменты в 150-и метрах от моря! Квартира площадью 55 м2 состоит из салона, 2 спален, аме…
$57
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 5
Предлагаем в аренду квартиру в центре города после капитального ремонта с новой мебель. Площ…
$57
за сутки
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Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 7/8
Светлая квартира на первой линии моря с потрясающими панорамными видами на море и город. Име…
$68
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Квартира с бассейном в закрытом комплексе, расположена в 400 метрах от моря, песчаного пляжа…
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Сдается в аренду квартира с фронтальным видом на море в пляжном районе Торревьехи — Ла Мате!…
$51
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
Уютная квартира в аренду в спокойном районе, недалеко от «Парка Наций”, парка "Doña Sinforos…
$45
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Предлагаем в аренду квартиру в центре города. Площадь - 52 м2, состоит из гостинной, мини-ку…
$45
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/5
Сдается в аренду квартира в новом доме в 20 м от пляжа с боковым видом на море. Квартира пло…
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
Квартира после ремонта в доме с бассейном в закрытом комплексе, расположен в 240 метрах от м…
$51
за сутки
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Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/10
Первая линия моря! Урбанизация Panorama Mar считается одной из самых красивых в жилом районе…
$91
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 4/5
Уютная квартира в аренду рядом с «Парком Наций”! Квартира состоит из одной спальни, салона, …
$45
за сутки
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Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 5
Закрытый комплекс, расположен в 170 м от моря, примерно в 170 м от отличного песчаного пляжа…
$114
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Уютная квартира в аренду в доме с бассейном недалеко от «Парка Наций”! Квартира состоит из д…
$57
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Квартира в урбанизации с бассейном в закрытом комплексе, расположена в 400 метрах от моря, п…
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 5
Уютная квартира в аренду в споком районе, недалеко от «Парка Наций”, парка "Doña Sinforosa",…
$45
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Комплекс Espanatour DON QUIJOTE расположен в городе Торревьеха, в 600 м от пляжа Пунта-Прима…
$45
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Уютная квартира в аренду рядом с «Парком Наций”! Квартира состоит из одной спальни, салона, …
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Уютная квартира в аренду в доме с бассейном недалеко от «Парка Наций”! Квартира состоит из д…
$51
за сутки
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 5
Предлагаем в аренду квартиру в центре города. Площадь - 48 м2, состоит из гостинной с больши…
$45
за сутки
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Уютная квартира в доме с бассейном рядом с большим парком "Наций". Квартира состоит из двух …
$57
за сутки
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