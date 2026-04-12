Коттеджные посёлки в Северо-Западном федеральном округе, Россия

Ленинградская область
Всеволожский район
Приозерский район
Выборгский район
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
$115,377
Коттеджный поселок, который лучше увидеть, чем описывать, и это ФАКТ. Линтулово — исключительное место в окружении выразительной северной природы Карельского перешейка. Наслаждайтесь спокойствием леса, прогулками к живописному озеру и близостью Зеленогорска с его инфраструктурой. ЕДИНЫЙ …
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
$249,100
Коттеджный поселок, где лес начинается прямо у вашего порога - и это меняет все! Воздух чище, лето прохладнее, а детство — ярче. Эта локация для тех, кто хочет быть ближе к природе, не отказываясь от безопасности и уровня бизнес-класса. 20 минут от КАД по Новоприозерскому шоссе, рядом Охта П…
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
$36,771
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
$24,120
Можно купить земельный участок, а можно выбрать продуманную среду — где ценится не только природа, но и высокий уровень инфраструктуры! Коттеджный поселок Левада-2, Всеволожский район, деревня Матокса, 30 минут от КАД по Новоприозерскому шоссе. Для покупателей из регионов даем дополнительны…
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
$28,545
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
$20,672
Если ваша цель купить участок у озера в Ленинградской области, обратите внимание на это предложение. Участки расположены в коттеджном поселке на берегу реки Вуоксы-Вирта, рядом с лесным массивом, что обеспечивает приватность, комфорт и устойчивую ценность локации. МЕСТО ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБИ…
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
$41,601
Природа как окружение. Комфорт — как норма. В продаже земельные участки в готовом коттеджном поселке “Левада”. Это формат загородной жизни, где природная среда сочетается с продуманной инфраструктурой. Здесь нет сервисной компании и обязательных ежемесячных сборов — вы самостоятельно управля…
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
$38,174
Озеро как личное пространство, и это ФАКТ. В продаже готовый коттеджный поселок “Отрадная Бухта 2”, расположенного на 1-ой линии одноименного озера. Просторный лот у воды, сформированная жилая среда и природное окружение создают редкий формат жизни — приватный, спокойный и выверенный. Этой з…
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
$23,961
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
$28,045
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Громовское сельское поселение, Россия
$169,575
Виды, о которых стоит только мечтать! Всего 11 участков формата Sea View на 1-й линии озера Комсомольское Это место, где можно побыть наедине с собой и любимыми, замедлиться и ощутить гармонию жизни, обрести спокойствие и вдохновение. Прогуляться пешком или на лодке, насладиться медитацие…
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
$30,922
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
$33,404
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
$82,767
Если вы ищете не просто участок, а пространство для жизни за городом — вы его нашли! Коттеджный поселок Прилесный Стиль - место, где тишина, эстетика и продуманная среда формируют собственный ритм жизни. Здесь выбирают комфорт без компромиссов и окружение, которое остается актуальным со врем…
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
$34,528
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
$23,148
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Коттеджный поселок Сосновый пляж
Коттеджный поселок Сосновый пляж
Приморское городское поселение, Россия
УЧАСТОК В ГОТОВОМ ПОСЁЛКЕ У ОЗЕРА ПИОНЕРСКОЕ И ПРЯМО ВОЗЛЕ ЛЕСА! РАСПОЛОЖЕНИЕ: → 100 км от КАД → Участок расположен в Выборгском районе ЛО, в готовом коттеджном поселке "Сосновый Пляж", на песчаном берегу озера Пионерское в окружении реликтовых лесов и природы Карельского перешейка. → …
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
$38,275
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
$37,295
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
$155,112
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
$37,357
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
$30,554
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
$105,951
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
$36,431
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
$30,566
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
$79,819
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
$31,010
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
$103,094
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
$21,122
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
$29,338
Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
$285,782
Вы в поисках просторного земельного участка, где ничего не отвлекает от важного — только природа, тишина и гармония? Мы его нашли! В продаже видовые участки в камерной части коттеджного поселка “Негород Заневский”! Звоните! Такие предложения у города появляются редко и земельные участки быс…
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
$60,030
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
$64,622
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
$110,636
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
$42,000
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
$103,627
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
$30,891
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
$35,462
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
$37,118
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
$141,722
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
$141,351
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
$38,252
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
$121,819
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
$68,132
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
$21,121
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
$44,794
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
$21,174
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
$29,006
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
$114,010
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Громовское сельское поселение, Россия
$121,445
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
$152,379
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
$79,944
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
$28,313
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
$137,842
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
$38,222
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
$49,727
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
$40,561
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
$41,525
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
$21,776
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
$136,260
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
$50,849
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
$86,190
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
$20,835
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
$75,281
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
$67,238
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
$22,309
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
$40,515
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
$35,636
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
$63,280
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
$20,835
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
$150,633
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
$40,515
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
$34,840
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Громовское сельское поселение, Россия
$118,228
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
$69,173
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Оставить заявку
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Показать все Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$123,092
Коттеджный поселок, который лучше увидеть, чем описывать, и это ФАКТ. Линтулово — исключительное место в окружении выразительной северной природы Карельского перешейка. Наслаждайтесь спокойствием леса, прогулками к живописному озеру и близостью Зеленогорска с его инфраструктурой. ЕДИНЫЙ …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Показать все Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$105,998
Коттеджный поселок, который лучше увидеть, чем описывать, и это ФАКТ. Линтулово — исключительное место в окружении выразительной северной природы Карельского перешейка. Наслаждайтесь спокойствием леса, прогулками к живописному озеру и близостью Зеленогорска с его инфраструктурой. ЕДИНЫЙ …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Показать все Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$39,070
Природа как окружение. Комфорт — как норма. В продаже земельные участки в готовом коттеджном поселке “Левада”. Это формат загородной жизни, где природная среда сочетается с продуманной инфраструктурой. Здесь нет сервисной компании и обязательных ежемесячных сборов — вы самостоятельно управля…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Показать все Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$37,419
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Показать все Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Громовское сельское поселение, Россия
от
$169,266
Виды, о которых стоит только мечтать! Всего 11 участков формата Sea View на 1-й линии озера Комсомольское Это место, где можно побыть наедине с собой и любимыми, замедлиться и ощутить гармонию жизни, обрести спокойствие и вдохновение. Прогуляться пешком или на лодке, насладиться медитацие…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Тишь да Гладь
Коттеджный поселок Тишь да Гладь
Коттеджный поселок Тишь да Гладь
Коттеджный поселок Тишь да Гладь
Коттеджный поселок Тишь да Гладь
Показать все Коттеджный поселок Тишь да Гладь
Коттеджный поселок Тишь да Гладь
Приморское городское поселение, Россия
от
$31,916
Вы в поисках земельного участка, где ничего не отвлекает от важного — только природа, тишина и гармония? Мы его нашли! Готовый коттеджный поселок “Тишь да Гладь” в окружении леса и между 2х озер, около часа в пути от КАД, добавляйте это предложение в Избранное чтобы не затерять в ленте! …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Показать все Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$32,099
Озеро как личное пространство, и это ФАКТ. В продаже готовый коттеджный поселок “Отрадная Бухта 2”, расположенного на 1-ой линии одноименного озера. Просторный лот у воды, сформированная жилая среда и природное окружение создают редкий формат жизни — приватный, спокойный и выверенный. Этой з…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Показать все Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Токсовское городское поселение, Россия
от
$45,911
Природа как окружение. Комфорт — как норма. В продаже земельные участки в готовом коттеджном поселке “Левада”. Это формат загородной жизни, где природная среда сочетается с продуманной инфраструктурой. Здесь нет сервисной компании и обязательных ежемесячных сборов — вы самостоятельно управля…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Показать все Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$36,894
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Показать все Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$35,983
Озеро как личное пространство, и это ФАКТ. В продаже готовый коттеджный поселок “Отрадная Бухта 2”, расположенного на 1-ой линии одноименного озера. Просторный лот у воды, сформированная жилая среда и природное окружение создают редкий формат жизни — приватный, спокойный и выверенный. Этой з…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Показать все Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Коттеджный поселок, где лес начинается прямо у вашего порога - и это меняет все! Воздух чище, лето прохладнее, а детство — ярче. Эта локация для тех, кто хочет быть ближе к природе, не отказываясь от безопасности и уровня бизнес-класса. 20 минут от КАД по Новоприозерскому шоссе, рядом Охта П…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Показать все Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от