Коттеджный посёлок Крокусы

Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы

15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро

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РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД

→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе

→ Соц.значимая инфраструктура расположена в 5 минутах до Разметелево, где расположены детские сады, школы, сетевые магазины, отделения почты и банков, а также медицинские пункты. 15 минут до ТРЦ «МЕГА Дыбенко» - здесь можно закупить продуктов в «Ашане» или строительные материалы в ОБИ или Петровиче.





ПРИРОДА:

→ Вы сможете устраивать ежедневные прогулки по лесу - по границе посёлка расположен Невский лесопарк

→ В пешей доступности озеро Коркинское





КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА:

→ Электричество – 15 кВт

→ Широкие дороги - асфальтная крошка, открытая система водоотведения

→ Освещение улиц

→ Благоустроенная территория отдыха

→ Детская площадка

→ КПП и ограждение посёлка по периметру

→ Гостевая парковка



УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:

→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам

→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; первый взнос от 10%; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки

→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели



ГАРАНТИИ:

→ Продажа напрямую от собственника, есть документы

→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."

→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка





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→ Покупка напрямую у собственника участка





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Участок №78. Кадастровый номер участка: 47:07:1047003:2081