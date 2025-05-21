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Коттеджный посёлок Крокусы

Колтушское городское поселение, Россия
от
$73,315
20.05.2025
$73,315
20.03.2025
$67,800
03.12.2024
$79,764
21.11.2024
$70,193
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31
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ID: 22862
ID новостройки на Realting
In CRM: 3913
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 06.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Всеволожский район
  • Город
    Колтушское городское поселение

О комплексе

Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы
15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро
_______________

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Соц.значимая инфраструктура расположена в 5 минутах до Разметелево, где расположены детские сады, школы, сетевые магазины, отделения почты и банков, а также медицинские пункты. 15 минут до ТРЦ «МЕГА Дыбенко» - здесь можно закупить продуктов в «Ашане» или строительные материалы в ОБИ или Петровиче.


ПРИРОДА:
→ Вы сможете устраивать ежедневные прогулки по лесу - по границе посёлка расположен Невский лесопарк
→ В пешей доступности озеро Коркинское


КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА:
→ Электричество – 15 кВт
→ Широкие дороги - асфальтная крошка, открытая система водоотведения
→ Освещение улиц
→ Благоустроенная территория отдыха
→ Детская площадка
→ КПП и ограждение посёлка по периметру
→ Гостевая парковка

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; первый взнос от 10%; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели

ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка


Нужен участок меньшей или большей площади? Звоните прямо сейчас и мы подберем его для вас среди своих участков!
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→ Покупка напрямую у собственника участка


ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Участок №78. Кадастровый номер участка: 47:07:1047003:2081

Местонахождение на карте

Колтушское городское поселение, Россия

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Коттеджный посёлок Крокусы
Колтушское городское поселение, Россия
от
$73,315
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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