  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Колтушское городское поселение
  4. Новые дома

Коттеджные посёлки в Колтушском городском поселении, Россия

Москва
1
Северо-Западный федеральный округ
405
Ленинградская область
405
Всеволожский район
176
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$29,567
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$30,795
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Показать все Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$73,507
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
TekceTekce
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Показать все Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$54,329
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$84,957
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$32,301
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$29,964
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$71,317
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Показать все Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Колтушское городское поселение, Россия
от
$57,530
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы 15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$34,673
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$28,584
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$82,881
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$59,580
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$59,580
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$40,768
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$30,657
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$27,978
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$32,422
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Показать все Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$37,169
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$89,543
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$79,928
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$40,632
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$77,488
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$32,973
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$28,084
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$78,961
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$23,122
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$30,934
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$77,759
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Показать все Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$69,268
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$23,994
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$29,630
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$43,269
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$28,269
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$33,912
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Показать все Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Колтушское городское поселение, Россия
от
$57,530
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы 15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$32,063
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Показать все Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$63,367
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$98,955
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$31,675
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$28,031
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$106,097
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$74,365
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$41,137
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$31,918
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$63,118
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$81,488
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$30,887
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$107,927
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$31,811
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Показать все Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$67,003
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$85,083
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$99,341
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$84,087
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$23,666
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$28,314
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Показать все Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$53,276
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Показать все Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$37,169
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$31,257
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$31,580
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$27,872
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Показать все Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$60,285
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Показать все Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Колтушское городское поселение, Россия
от
$73,553
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы 15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$55,295
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Показать все Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$65,274
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$30,608
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$88,712
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$28,004
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Показать все Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Колтушское городское поселение, Россия
от
$62,680
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы 15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$27,925
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$23,122
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$37,140
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Показать все Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$40,491
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
Цена по запросу
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Показать все Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$68,609
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти