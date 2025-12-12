  1. Realting.com
  2. Россия
  3. посёлок имени Свердлова
  4. Новые дома

Коттеджные посёлки в посёлке имени Свердлова, Россия

Москва
1
Северо-Западный федеральный округ
454
Ленинградская область
454
Всеволожский район
209
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
Показать все Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$207,033
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти