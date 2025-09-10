Коттеджный посёлок Вуоксаари

Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области



Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения и уединения с природой - отличное дополнение!





ЧТО ДЕЛАЕТ ВУОКСААРИ ОСОБЕННЫМ

→ Первая линия реки Вуокса-Вирта — с прямым выходом к воде

→ Природное окружение — озёра, густой лес, свежий воздух - всё, за что мы любим Карельский перешеек

→ Участки от 6 до 18 соток — построить загородную резиденцию или небольшой домик и разбить плантацию решать только вам.

→ Выберите отдых для души: сапсёрфинг, каякинг, рафтинг, прогулки на лошадях

→ В шаговой доступности: супермаркет, почта, OZON, форелевая ферма

→ Транспортная доступность — до СПб всего 95 км по живописному Новоприозерскому шоссе

→ Коммуникации и инфраструктура — асфальтовые дороги, электричество 15 кВт, благоустроенная территория отдыха и пляж





УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:

→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам

→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первые 6 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки

→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели





Вуоксаари — это не просто земля, это основа новой жизни. Здесь легко дышится. Здесь хочется остаться. Остаётся лишь выбрать свой участок — а мы всё покажем и расскажем. Свяжитесь с нами, и мы организуем презентацию в удобное для вас время. Участок № 188. Кадастровый номер 1: 47:03:0502002:657